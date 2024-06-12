الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بابا الفاتيكان: الكتاب المقدس يروي محبة الله للبشرية

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المسيحيين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

واستهلّ تعليمه الأسبوعي قائلًا:" نواصل التعليم حول الروح القدس الذي يرشد الكنيسة نحو المسيح رجائنا. في المرة الماضية تأملنا في عمل الروح في الخليقة؛ واليوم سنراه في الوحي، الذي يشكل الكتاب المقدس بالنسبة له الشهادة الـمُلهَمَة من الله والموثوق بها."

تابع البابا فرنسيس قائلاَ: "نجد في رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموثاوس هذه العبارة: "كل ما كُتِب هو من وحي الله". وجاء في مقطع آخر من العهد الجديد: "ولكن الروح القدس حمل بعض الناس على أن يتكلموا من قِبَل الله". 

 وأضاف البابا قائلًا: "هذه هي عقيدة الوحي الإلهي للكتاب المقدس، والتي نعلنها كبند من بنود الإيمان في قانون الإيمان، عندما نقول إن الروح القدس قد "تكلم بالأنبياء"،مضيفا أنَّ الروح القدس، الذي أوحى بالكتب المقدسة، هو أيضًا الذي يشرحها ويجعلها حية وفاعلة على الدوام. ومن كونها مُلهَمة يجعلُها مُلهِمة. إن "الكتب المقدسة، التي أوحى بها الله – يقول المجمع الفاتيكاني الثاني – والتي كُتبت مرة واحدة وإلى الأبد، تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل". بهذه الطريقة، يواصل الروح القدس، في الكنيسة، عمل القائم من بين الأموات الذي، بعد الفصح – يقول الإنجيل – "فتَحَ أذهانَ التلاميذ لكي يفهموا الكتب".

وقال  إنَّ الكتاب المقدس بأسره - كما يقول القديس أوغسطينوس - لا يفعل شيئًا سوى أن يروي محبة الله". ويصف القديس غريغوريوس الكبير الكتاب المقدس بأنه "رسالة من الله القدير إلى خليقته"، كرسالة من العريس إلى عروسه، ويحثنا على "أن نتعلم أن نعرف قلب الله في كلام الله". 

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