الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدارس اليابانية تعلن بدء تحديد المقابلات الشخصية لطلاب العام الدراسي الجديد

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم بدء التواصل خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2025، بكل الفروع على مستوى المحافظات المختلفة.

يذكر أنه أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، في16 ابريل الماضي وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي: 
https://ejs4students.moe.gov.eg .

شروط وقواعد القبول

وتضمنت شروط وقواعد القبول، للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2024، وتأتي الشروط،التالي:

-يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من ابوين مصريين وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها ويكون القبول حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024م..كالاتي:

_سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

_  المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

_ الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

_ الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

txt

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

txt

"التعليم" عن صعوبة امتحان الاقتصاد: لم نستقبل أى شكاوى (خاص)

-في حال تواجد مدرستين في نطاق جغرافي واحد، يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس والتلاميذ.

-يشترط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي القريب المتقدم له حفاظًا على سلامة وراحة الطلاب.

_ بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أى طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائى.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

_ اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل قابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو وتعديل خريطة اليوم الدراسى حق أصيل للمدرسة ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرًا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
المدارس المصرية اليابانية التربية والتعليم المقابلات الشخصية قواعد القبول توصيل الطلاب النطاق الجغرافي

مواد متعلقة

ضبط 3 حالات غش إلكتروني بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء بالثانوية العامة

خبير تربوي يقدم 12 إرشادا لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى

انتهاء امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2024

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

ضبط طالب حاول الغش بالموبايل في امتحان الإحصاء للثانوية العامة بكفر الشيخ

بدء امتحان مادة الإحصاء للثانوية عامة 2024

تداول أسئلة "الإحصاء" للثانوية العامة 2024 عبر صفحات السوشيال ميديا

حجازى: التنبيه على الطلاب بأن القلم المعتمد فى الإجابة قلم جاف أزرق

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة