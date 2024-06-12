المدارس اليابانية تعلن بدء تحديد المقابلات الشخصية لطلاب العام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم بدء التواصل خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2025، بكل الفروع على مستوى المحافظات المختلفة.

يذكر أنه أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، في16 ابريل الماضي وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg .

شروط وقواعد القبول

وتضمنت شروط وقواعد القبول، للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2024، وتأتي الشروط،التالي:

-يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من ابوين مصريين وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها ويكون القبول حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024م..كالاتي:

_سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

_ المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

_ الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

_ الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

-في حال تواجد مدرستين في نطاق جغرافي واحد، يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس والتلاميذ.

-يشترط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي القريب المتقدم له حفاظًا على سلامة وراحة الطلاب.

_ بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أى طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائى.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

_ اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل قابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو وتعديل خريطة اليوم الدراسى حق أصيل للمدرسة ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرًا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.