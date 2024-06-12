الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق قافلة بنك الطعام المصري لدعم أهالي بشاير الخير

قافلة بنك الطعام
قافلة بنك الطعام ببشاير الخير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق "قافلة بنك الطعام المصري" التي تستهدف توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني بشاير الخير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن محافظ الإسكندرية، الدور الفعال الذي يقوم به "بنك الطعام المصري" في دعم أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ وسين سالم مسؤول محافظة الإسكندرية ببنك الطعام المصري.

 

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعالية تنظيف شاطئ "سيد درويش "بمنطقة الأنفوشي، والتي شارك فيها طلاب  المدارس الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية،والطلاب من شباب المعهد الفرنسي.

وخلال الفعالية؛ قدم المحافظ الشكر للقنصلية فرنسية والمعهد الفرنسي على هذه المبادرة فريدة التي تهدف إلى التصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.

وأعرب اللواء محمد الشريف، عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس الإسكندرية في تنظيف الشاطئ،مؤكدًا أن مثل هذه الفاعليات تزرع روح الانتماء  والمسئولية المجتمعية في نفوس أبنائنا.

ومن جانبها، أوضحت لينا بلان قنصل فرنسا بالإسكندرية، أن تنظيم  هذه الفاعلية يدل على اهتمام الدولة المصرية بالبيئة ووضعها ضمن أولوياتها، مؤكدة أن هناك تنسيق  كبير بين القنصلية الفرنسية ووزارة البيئة المصرية ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية  للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، لافتة أن تنظيم هذه الفاعلية يؤكد على إدراك الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، دعا المحافظ جميع أهالي الإسكندرية وزوارها للحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها وخاصة المخلفات البلاستيكية منها.

كما تفقد الشريف، المكان المخصص لذوي الهمم ودورات المياه والتجهيزات النهائية لاستقبال ذوي الهمم على الشاطئ.

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