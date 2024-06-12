الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باولو ديبالا يرفض عرضًا ضخمًا من النصر السعودي

باولو ديبالا
باولو ديبالا

أبدى نادي النصر السعودي رغبته في إبرام صفقة أوروبية جديدة لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان فريق النصر قد افتتح الصفقات المثيرة والقوية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023، وصولًا إلى فريق اتحاد جدة الذي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في صيف 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.                       

باولو ديبالا يرفض عرضًا ضخمًا من النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت tuttosport" الإيطالية، فإن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، في الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن نادي النصر قدّم عرضًا مُغريًا للحصول على خدمات باولو ديبالا خلال الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب رفض العرض.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي النصر قدّموا عرضًا ضخمًا يبلغ قيمته 20 مليون يورو سنويًّا، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من ديبالا، الذي يبدو غير مُهتمًا بالانتقال إلى السعودية واللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

txt

نيكو ويليامز يرفض باريس سان جيرمان وينتظر عرضًا من برشلونة

txt

بايرن ميونخ يستهدف ضم جو جوميز من ليفربول

وسبق أن أبدت إدارة نادي الشباب السعودي رغبتها في الحصول على خدمات باولو ديبالا، لتدعيم مركز الهجوم بالموسم الجديد 2024-2025.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ30 عامًا، رفقة ناديه روما الإيطالي في 30 يونيو 2025.

يذكر أن باولو ديبالا قد انضم إلى صفوف روما في صيف 2022، قادمًا من يوفنتوس، وتبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو.

وشارك باولو ديبالا في 39 مباراة مع روما بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 16 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

النصر السعودي ديبالا باولو ديبالا رونالدو السعودية

مواد متعلقة

نيكو ويليامز يرفض باريس سان جيرمان وينتظر عرضًا من برشلونة

ليفربول ينافس برشلونة على ضم جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن

بايرن ميونخ يستهدف ضم جو جوميز من ليفربول

خطة جديدة من هانز فليك وبرشلونة لضم كيميتش من بايرن ميونخ

آخر تطورات مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ.. وريال مدريد يترقب

مانشستر سيتي يحسم مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

سكرينيار ضمن قائمة منتخب سلوفاكيا للمشاركة في بطولة يورو 2024

قائمة منتخب التشيك النهائية للمشاركة فى بطولة يورو 2024

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مصدر بالجبلاية لـ"الدستور": تجميد عقوبة الشيبى لحين البت فى تظلمه

"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

بعد إعلان خطبتها.. 6 رجال فى حياة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة