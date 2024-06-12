أبدى نادي النصر السعودي رغبته في إبرام صفقة أوروبية جديدة لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان فريق النصر قد افتتح الصفقات المثيرة والقوية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023، وصولًا إلى فريق اتحاد جدة الذي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في صيف 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

باولو ديبالا يرفض عرضًا ضخمًا من النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت tuttosport" الإيطالية، فإن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، في الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن نادي النصر قدّم عرضًا مُغريًا للحصول على خدمات باولو ديبالا خلال الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب رفض العرض.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي النصر قدّموا عرضًا ضخمًا يبلغ قيمته 20 مليون يورو سنويًّا، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من ديبالا، الذي يبدو غير مُهتمًا بالانتقال إلى السعودية واللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسبق أن أبدت إدارة نادي الشباب السعودي رغبتها في الحصول على خدمات باولو ديبالا، لتدعيم مركز الهجوم بالموسم الجديد 2024-2025.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ30 عامًا، رفقة ناديه روما الإيطالي في 30 يونيو 2025.

يذكر أن باولو ديبالا قد انضم إلى صفوف روما في صيف 2022، قادمًا من يوفنتوس، وتبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو.

وشارك باولو ديبالا في 39 مباراة مع روما بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 16 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.