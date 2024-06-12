الجمعة.. قراءة سورة الكهف لكبار القراء من مسجدي الإمام الحسين والسيدة زينب
أعلنت وزارة الأوقاف عن جدول قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء، الجمعة القادمة، الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- مع القارئ الدكتور ماهر عبد النبي الفرماوي، والساعة الحادية عشرة من مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-، مع القارئ الشيخ نصر السعيد أبو الجلاجل.
وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي تنطلق غدًا الخميس 13 يونيو 2024م الموافق 7 من ذي الحجة 2024م عدد 3 ندوات دعوية للواعظات عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة.