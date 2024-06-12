الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. قراءة سورة الكهف لكبار القراء من مسجدي الإمام الحسين والسيدة زينب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن جدول قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء، الجمعة القادمة، الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- مع القارئ الدكتور ماهر عبد النبي الفرماوي، والساعة الحادية عشرة من مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-، مع القارئ الشيخ نصر السعيد أبو الجلاجل.

txt

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي تنطلق غدًا الخميس 13 يونيو 2024م الموافق 7 من ذي الحجة 2024م عدد 3 ندوات دعوية للواعظات عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة.

وزارة الأوقاف سورة الكهف كبار القراء ماهر عبد النبي الفرماوي مسجد السيدة زينب رضي الله عنها-

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مفاجأة بشأن وفاة أصغر حاج أثناء أداء المناسك هذا العام.. "الداخلية" تكشفها

"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

مصدر بالجبلاية لـ"الدستور": تجميد عقوبة الشيبى لحين البت فى تظلمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة