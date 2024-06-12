"الوصفة السحرية" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"

حقق مسلسل الوصفة السحرية من بطولة شيري عادل وإسلام جمال، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه هذا الأسبوع على شاشة قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

ودخل مسلسل الوصفة السحرية قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it محتلا المركز الثاني بعد مسلسل دواعي السفر الذي احتفظ بصدارة القائمة منذ عرض أولى حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي Dmc وdmc drama بشكل حصري من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا

ويذاع العمل في الثامنة مساءً، أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

مواعيد عرض الوصفة السحرية على dmc drama

بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

ويعرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.



مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف وزمي سعيد، وإخراج خيرى سالم.