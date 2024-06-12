أيمن سلامة ينعى الراحل الكاتب الكبير فاروق صبرى

نعي الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، الكاتب الراحل الكبير فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية، أمس.

وكتب أيمن سلامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "رحم الله الكاتب الكبير فاروق صبري الذي أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الخالدة التي أثرت فينا ولكن ذاكرة الناس في وطني كذاكرة السمك".

وتابع سلامة قائلًا: "فهذا الرجل هو من كتب الفيلم الرائع (إحنا بتوع الأتوبيس) وهو من كتب أيضًا البحث عن فضيحة وخلي بالك من جيرانك ودقة قلب و4-2-4 والبعض يذهب للمأذون مرتين وغيرها من الأعمال التي تربينا عليها.. رحم الله الفقيد وخالص العزاء لابنه المنتج الكبير وليد صبري".

ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأتوبيس، الزعيم"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

الشركة المتحدة تنعى الكاتب الكبير فاروق صبرى

كانت نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الكبير السيناريست والمنتج الأستاذ فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده برحمته وغفرانه ويرزقه الفردوسَ الأعلى، ويلهم محبيه الصبر والسلوان.

وأيضًا نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وقدمت النقابة التعازي إلى أسرة الراحل فاروق صبري والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه.

واختتمت النقابة البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".