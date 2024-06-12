الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن سلامة ينعى الراحل الكاتب الكبير فاروق صبرى

الكاتب الكبير فاروق
الكاتب الكبير فاروق

نعي الكاتب والسيناريست  أيمن سلامة، الكاتب الراحل الكبير فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية، أمس.

وكتب أيمن سلامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "رحم الله الكاتب الكبير  فاروق صبري الذي أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الخالدة التي أثرت فينا ولكن ذاكرة الناس في وطني كذاكرة السمك".

وتابع سلامة قائلًا: "فهذا الرجل هو من كتب الفيلم الرائع (إحنا بتوع الأتوبيس) وهو من كتب أيضًا البحث عن فضيحة وخلي بالك من جيرانك ودقة قلب و4-2-4 والبعض يذهب للمأذون مرتين وغيرها من الأعمال التي تربينا عليها.. رحم الله الفقيد وخالص العزاء لابنه المنتج الكبير وليد صبري".

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب فاروق صبري: سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة

نقابة المهن السينمائية تنعى فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما

نقابة الموسيقيين تنعى فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما

ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأتوبيس، الزعيم"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

الشركة المتحدة تنعى الكاتب الكبير فاروق صبرى

كانت نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الكبير السيناريست والمنتج الأستاذ فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده برحمته وغفرانه ويرزقه الفردوسَ الأعلى، ويلهم محبيه الصبر والسلوان.

وأيضًا نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وقدمت النقابة التعازي إلى أسرة الراحل فاروق صبري والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه.

واختتمت النقابة البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

الشركة المتحدة تنعى الكاتب الكبير فاروق صبرى الكاتب الكبير فاروق صبرى فاروق صبري أيمن سلامة الكاتب والسيناريست أيمن سلامة السيناريست ايمن سلامة الراحل الكبير فاروق صبري

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

تقاليد الملك فاروق بيوم الجمعة اليتيمة في رمضان

رياض الخولى يمهد لاستئصال رحم دينا فؤاد فى ليلة زفافهما.. أهم أحداث الحلقة 24 من "حق عرب"

مسلسل بيت الرفاعي.. ملخص الحلقة 19

ليال رمضانية ومأدبة ملكية فخمة.. طقوس رمضان في عهد الملك فاروق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19.. ياسين يكشف خيانة أحد رجال المعلم هريدي

قبل مائدة إفطار المطرية.. ما أصل ظهور موائد الرحمن في مصر؟

الخشت يشارك فى مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مفاجأة بشأن وفاة أصغر حاج أثناء أداء المناسك هذا العام.. "الداخلية" تكشفها

"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

مصدر بالجبلاية لـ"الدستور": تجميد عقوبة الشيبى لحين البت فى تظلمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة