الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تفتتح 5 مدارس جديدة احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

افتتاحات
افتتاحات

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لمشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط، بافتتاح ٥ مدارس بنطاق مركز ومدينة دمياط.

واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بافتتاح مدرسة الشيخ الحسينى سلطان للتعليم الأساسى، حيث تفقدت المدرسة التى شهدت أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة على مساحة ٣٧٠٦.٧٠ م٢ بعدد ٢٤ فصلا بإجمالى ٤٤ فصلا دراسيا، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، مدرسة عزبة الصعيدى الابتدائية المشتركة التى شهدت أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٧ فصول؛ ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصلا، بمساحة كلية للمبنى ٢٢١١.٤٠ م٢.

وبذات القرية، افتتحت الدكتورة منال عوض، أيضًا مدرسة الإمام العادل الابتدائية، حيث تفقدت المبنى المُنشأ حديثًا بعدد ٣٢ فصلا دراسيا وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة ومعامل على مساحة كلية ٢٥٩٠٠م٢، واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع.

كما افتتحت المحافظ، مدرسة شطا للتعليم الأساسى، حيث تقع المدرسة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع، وخلال الافتتاح، تفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال توسعات بعدد ٣٥ فصلا باجمالى ٤٤ فصلا دراسيا.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض، مدرسة الخياطة الإعدادية المشتركة التى تقع على مساحة ٣٨٣٧.١٥ م٢، وخلال الافتتاح استمعت "المحافظ" إلى شرح تفصيلى من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية حول ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٣٥ فصلا باجمالى ٤٨ فصلا بالمدرسة.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالمستوى التنفيذى لتلك المدارس، وأشارت محافظ دمياط إلى أنه وخلال احتفالات العيد القومى للمحافظة، تم افتتاح عدد كبير من المدارس بعد تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء عدد آخر، ولفتت المحافظ إلى أن هناك جهودا كبيرة فى هذا القطاع والتى أسهمت فى تحقيق طفرة وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية.

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