بلينكن: رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن استمرار حماس في رفض مقترح وقف إطلاق النار يعني أنها اتخذت خيار مواصلة الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري في العاصمة الدوحة، إن رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن حماس اقترحت تغييرات عديدة على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن ننفذ خططًا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع بالمنطقة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده تواصل العمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لإنهاء المعاناة في غزة هي وقف إطلاق النار.