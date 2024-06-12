الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة": غرفة عمليات لليوم الثاني لمتابعة امتحانات الثانوية

ايمن موسى وكيل تعليم
ايمن موسى وكيل تعليم القاهرة

أقام تعليم العاصمة، لليوم الثاني على التوالي غرفة عمليات مجلس اتحاد طلاب العاصمة لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (دور أول) وفقًا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية.

 

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه لليوم الثاني على التوالي قامت غرفة عمليات مجلس اتحاد طلاب العاصمة بمتابعة عملها من أمام اللجان الامتحانية لطلبة الثانوية العامة والتي فيها يقوم طلبة الاتحاد باستطلاع آراء الطلاب، وتجميع التقارير الخاصة بغرف عمليات الإدارت التعليمية، وبناء عليه يتم إعداد التقرير النهائي الخاص بكل مادة، ورفعه للغرفة المركزية بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

 

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة محافظة القاهرة تعليم العاصمة أخبار محافظة القاهرة

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