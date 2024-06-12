الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

مفتى الجمهورية ينعى ضحايا "حريق المنقف" بالكويت

شوقي علام
شوقي علام

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا الحريق الذى نشب بأحد المباني بمدينة المنقف جنوبي الكويت، والذي راح ضحيته العشرات، إضافةً إلى إصابة العشرات بدولة الكويت الشقيقة.

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وتوجَّه مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحريق.


كما توجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأُسر وأهالي ضحايا الحريق، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر لهم ويتغمَّدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم ضحايا الحريق

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