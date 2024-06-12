الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"إكسترا نيوز": استمرار غلق أبواب معبر كرم أبوسالم أمام سيارات الإغاثة الإنسانية

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن القوات الإسرائيلية  قامت اليوم بإغلاق بوابات معبر كرم أبو سالم أمام سيارات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى الشعب الفلسطيني.

غلق أبواب معبر كرم أبوسالم

وأكد كريم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن المنظمات الدولية حذرت كثيرا من النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية داخل قطاع غزة، كما أن المستشفيات داخل قطاع غزة تعاني الآن بصورة كبيرة من نفاد الوقود.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل أعادت اقتحام مخيم الشبورة، وحدث الكثير من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الصهيوني داخل هذا المخيم، كما أنه يمكن القول إنه وقع عدد كبير من الضحايا وعدد من الإصابات الخطيرة.

التواجد العسكرى البرى فى رفح

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل تعمل على تكثيف تواجدها البري في مدينة رفح الفلسطينية.

كريم رجب مراسل اكسترا نيوز معبر كرم أبو سالم اكسترا نيوز

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