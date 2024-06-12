شقو في الصدارة.. إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي

تتنافس 6 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليًا، وهي “السرب” من بطولة أحمد السقا وفيلم “شقو” من بطولة عمرو يوسف، و“فاصل من اللحظات اللذيذة” من بطولة هشام ماجد، وفيلم “على الماشي” من بطولة علي ربيع، وانضم مؤخرًا فيلمًا “تاني تاني” و“بنقدر ظروفك”.

إيرادات “شقو”

حقق فيلم “شقو” حقق إيرادات بلغت 78.082.732 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 60.834.572 جنيه.

فيلم “السرب”

فيلم “السرب” حقق العمل إيرادات وصلت إلى 42.017.526 جنيه.

الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

عالماشى

وحقق فيلم “عالماشى” والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 13.328.057 جنيه، وهو من بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

بنقدر ظروفك

بينما حاز فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم على إيرادات وصلت إلى 712.386 جنيه فى أول أسبوع.

تاني تاني

حقق فيلم “تاني تاني” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد آدم إيرادات بلغت 585.434 جنيه فى أول أسبوع.

فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.