مستويات تاريخية.. سر موجات الحر الشديدة في دول حوض البحر المتوسط

تشهد دول قارة أوروبا طقس قاسي في نهاية فصل الربيع خلال الأسبوع الحالي، مع موجة شديدة الحرارة تغطي دول حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة اليونان وقبرص وتركيا وذلك بسبب تيار النفاث في المحيط الأطلسي، بينما تتعرض إسبانيا لفيضانات قاتلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتعرض دول حوض البحر الأبيض المتوسط لموجات حر شديدة خلال الأيام الحالية بسبب الظواهر المناخية غير الطبيعية.

طقس متطرف يضرب أوروبا.. موجات حر شديدة وفيضانات قاتلة

وأضافت الصحيفة أن الحرارة المرتفعة تضرب البلدان المحيطة بشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجه بشدة، حيث بلغت درجة الحرارة 43 درجة مئوية في قبرص الأسبوع الماضي، ما أدى إلى نشوب حرائق الغابات.

وتشهد تركيا ارتفاعًا في درجات حرارة الهواء بما يتراوح بين 8 إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية، بينما اضطرت اليونان اليوم إلى إغلاق الأكروبوليس في أثينا، وهو موقعها السياحي الأكثر زيارة، خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم.

وفي الوقت نفسه، في الغرب، يكافح المئات من رجال الإطفاء في فرنسا حريقًا قويًا شمال سان تروبيه، والذي فاجأ أطقم العمل.

وأضافت الصحيفة أنه في تناقض صارخ، تعرضت إسبانيا لعواصف مطيرة، حيث تعرضت كوستا بلانكا في البر الرئيسي ومايوركا لفيضانات شديدة، مع توقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة يوم الأربعاء.

وأظهرت صور أمس الثلاثاء مطار بالما وقد أصيب بالشلل بسبب مياه الفيضانات، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية، في حين توقفت البلدات والمدن في شرق إسبانيا، بما في ذلك مورسيا، مع تحول الطرق إلى أنهار.

وتأتي الظروف المناخية المتطرفة في الوقت الذي يخطط فيه العديد من البريطانيين للسفر إلى أوروبا للاستمتاع بمناخ أكثر إشراقًا، والهروب مما كان ربيعًا مخيبًا للآمال للغاية.

وأضافت الصحيفة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا، كانت درجات الحرارة في المملكة المتحدة أقل بثلاث إلى خمس درجات من المتوسط ​​الموسمي - وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى يوليو - بينما من المتوقع هطول أمطار رعدية هذا الأسبوع.

وألقى خبراء الأرصاد الجوية باللوم في درجات الحرارة المنخفضة على التيار النفاث في منتصف المحيط الأطلسي، وهو رياح جوية سريعة الحركة تهب الهواء البارد جنوبًا من القطب الشمالي.

واندلع حريق كبير في منطقة بافوس في قبرص وانتشر بسرعة عبر العشب الجاف والنباتات البرية والأشجار، بحسب يورو نيوز.

وأدى الحريق حتى الآن إلى إخلاء ثلاث قرى، بينما تم وضع قرى أخرى في حالة تأهب قصوى، حيث حذر المتحدث باسم خدمة الإطفاء أندرياس كيتيس من أن المنازل في قرية بساثي معرضة لخطر فوري من النيران.