الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن: سنقدم مقترحات لخطة ما بعد الحرب فى غزة خلال الأسابيع المقبلة

بلينكن
بلينكن

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة الدعم الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن بلاده تنظر رد حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره القطري في العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء، سنواصل الضغط على الأطراف كافة لقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة، سنقدم مقترحات لخطة ما بعد الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: حماس اقترحت تغييرات عديدة على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن ننفذ خططا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع بالمنطقة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن بلاده تواصل العمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لإنهاء المعاناة في غزة هي وقف إطلاق النار.

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