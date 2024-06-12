الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

قطر: الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

محمد بن عبدالرحمن
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

أكد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الحل الوحيد العادل والدائم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرد الذي تسلمناه من الفصائل الفلسطينية يوم أمس.

وأضاف وزير الخارجية القطري، اليوم الأبعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من الدوحة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوصل إلى اتفاق سينقذ المنطقة من الانفجار، والطرفان مطالبان بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق ورسالتنا للجميع بأن كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في أرواح المدنيين.

وطالب وزير الخارجية القطري، بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،  معلنًا عن ترحيبه ودعمه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: نعول على دور الولايات المتحدة وكل شركائنا للضغط على مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق، ونقدر جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى هذا المقترح الذي يقرب وجهات نظر الطرفين".

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