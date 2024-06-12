الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

رئيس جامعة الوادى
رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل راعى الكنيسة

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والوفد المرافق له؛ لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور أ.د أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره زيارة وفد إيبارشية كنائس الوادي الجديد.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا أرسانيوس والوفد المرافق له، عمق المشاعر بين المصريين والتي تعكس روح الود والمحبة بين أبناء الوطن بكل أطيافه، داعيًا الله أن يسود الرخاء والسلام أرجاء الوطن الحبيب.

رئيس جامعة الوادي الجديد نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك مؤكدا اعتزازه وتقديره وفد ابراشية كنائس الوادى الجديد عمق المشاعر بين المصريين تعكس روح الود والمحبة ابناء الوطن

مواد متعلقة

فتح 4 مكاتب بريد خلال إجازة عيد الأضحي بالوادي الجديد

مصرع شابين غرقا في بحيرات مفيض باريس بالوادي الجديد

لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.. غرفة عمليات منعقدة منذ الصباح بالوادي الجديد

النظرة الأخيرة.. طلاب الثانوية العامة يراجعون أمام اللجان بالوادي الجديد

بالعصا الاليكترونية.. تفتيش طلاب الثانوية قبل دخول الامتحان بالوادي الجديد

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء بلجان الوادى الجديد

ننشر أسماء المجازر المفتوحة مجانًا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى بالوادى الجديد

لأول مرة في الوادي الجديد.. حقن أول حالتين يعانيان من جلطة حادة بالمخ بعقار الاكتيليز TPA

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودى فى «ولاد رزق 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة