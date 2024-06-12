رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والوفد المرافق له؛ لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور أ.د أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره زيارة وفد إيبارشية كنائس الوادي الجديد.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا أرسانيوس والوفد المرافق له، عمق المشاعر بين المصريين والتي تعكس روح الود والمحبة بين أبناء الوطن بكل أطيافه، داعيًا الله أن يسود الرخاء والسلام أرجاء الوطن الحبيب.