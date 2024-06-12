الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرية المصري: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت مفهوما جديدا للديموقراطية

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى

تقدم حزب الحرية المصري بخالص التهاني إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمرور 6 أعوام على إنشاءها، مؤكدا رسخت مفهوم جديدا للديموقراطية السياسية التي استطاعت دمج جميع التيارات السياسية تحت مظلة واحدة تختلف في الآراء وتتفق جميعها في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت أن تقدم نماذج متعددة من القيادات السياسية في عدة مجالات، وعملت على إخراج جيل من الشباب الواعي المدرك للمرحلة الدقيقة ويساهم بشكل كبير في بناءا المجتمع وحل أزماته ومشكلاته من خلال المزج بين الشباب والخبرة.

مزجت بين جميع وجهات النظر

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنسيقية مزجت بين جميع وجهات النظر وجمعت بين الايدولوجيات المختلفة ورسخت بمعنى عملي وحقيقي أن الاختلاف في الرآي لا يفسد للود قضية، فوجود تنسيقية الأحزاب والسياسيين خلقت حالة جديدة من الحوار السياسي الذي يتناول القضايا ويحاول حلها من جميع وجهات النظر.


وتابع مهنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يراهن على الشباب السياسي وقدرته في بناء المستقبل، ونجاح التنسيقية جاء من خلال خلق جو ملائم للعمل السياسي في مصر من خلال القيادة السياسية والدولة، ودعم الرؤى السياسية ومتطلبات العصر الحالي والمشاركة الفعالة والحقيقية للشباب.

 

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وتؤكد التنسيقية على أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذ تؤكد التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.

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