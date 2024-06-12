الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض المهق.. ما هي أنواعه وكيفية التعامل معه؟

المهق
المهق

يحل غدا الخميس 13 يونيو 2024 الذكرى السنوية الدولية للتوعية بـ المهق والاحتفال بحقوق الإنسان للمصابين بالمهق حول العالم. وبمناسبة هذه الذكرى المميزة، دعونا نتعرف أكثر على مرض المهق. 

الولايات المتحدة تقر أول علاج جينى لمرض وراثى نادر يصيب الأطفال

ما هو مرض المهق؟

المهق هو مجموعة من الأمراض الوراثية الغير معدية التي من الممكن أن تصيب الإنسان مؤدية إلى نقص صبغة الميلانين أو عدم تواجدها بشكل عام في مناطق معينة من الجسم.

وتحدث هذه الحالة المرضية غالبًا نتيجة حمل أحد الوالدين للجين وينقله إلى الأبناء، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من المهق لديهم حساسية شديدة من التعرض للأشعة الشمس أو الإضاءة القوية، كما أنه يعانون من ضعف في الإبصار.

يصاب فرد من كل 20000 فرد في أمريكا الشمالية وأوروبا بالمهق، وهم يعانون من التمييز والتنمر والعنف وغالبًا ما يكون مصابو المهق عرضه للإصابة بسرطانات الجلد.

ورغم ذلك، من الممكن الوقاية من إصابتهم بسرطان الجلد من خلال الاهتمام والعناية الطبية الجيدة والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة واستخدام المنتجات الواقية من الشمس وارتداء النظارة التي تحمي العينين من أشعة الشمس الحارقة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية بشكل مستمر.

هل يمكن أن يساعد الرمان في علاج مرض الزهايمر؟

الصحة تعلن التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر (إنفوجراف)

انتشار مرض أكل اللحم في اليابان.. ما القصة؟

نائب رئيس جمعية رعاية التصلب المتعدد تكشف عن تفاصيل وعلاج مرض الـ"MS"

أنواع المهق

تختلف أنواع المهق طبقًا للجين الذى أصابه الخلل فهناك عدة أنواع لهذا المرض من بينها المهق الجلدي البصري وهو تأثر الشعر والجلد والعيون بنقص الميلانين أو انعدامه، والمهق العيني البصري وهو نقص الميلانين في العينين وتقتصر هذه الحالة المرضية غالبًا على مشاكل في الأعين وضعف في الرؤية.

كما يوجد أيضًا المهق الجيني الذي يؤثر على بعض الخلايا الأخرى مثل الرئة.

ويتعرض بعض مصابي المهق إلى مضاعفات كمشكلات في العيون ومضاعفات بصرية خطيرة ومشكلات في السمع وضعف عام في مناعة الجسم، لذلك يجب الاهتمام بالمتابعة الصحية والمحافظة على أداء التحاليل لهم بشكل مستمر.

التميز والتنمر

في معظم الأحيان، يعاني مصابو المهق بالتميز والعنصرية والتنمر. كما أنهم أحيانًا يتعرضون في بعض البلدان الفقيرة إلى الانتهاكات الجسدية التي يمكن أن تصل إلى القتل.

لذلك أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موقعًا إلكترونيًا يستهدف التعريف بالمهق وحقوق المصابين تحت شعار "لسنا أشباح ولكننا بشر".

كما تحاول أن تطلق الأمم المتحدة بعض الموضوعات التي تضمن مشاركة أصحاب المهق في مجالات الحياة اليومية ومشاركتهم ضمن مجموعات كبيرة من المناقشات المتعلقة بالمهق. فضلًا عن أنها تعمل على تشجيع الوحدة بين المصابون بهذا المرض وتنظم لهم احتفالًا سنويا للتوعية بالمرض والوقوف بجانب مصابيه.

المهق الذكرى السنوية الدولية للتوعية بالمهق أنواع المهق المهق الجلدي البصري المهق العيني البصري المهق الجيني مصابي المهق نقص صبغة الميلانين

مواد متعلقة

الأضحية صالحة أم فاسدة؟ طبيب بيطري يوضح أفضل طريقة لاكتشافها

كيف تحصل على 99% في نتيجة الثانوية العامة 2024؟.. إليك الطريقة

نصائح ذهبية للطلاب لمواجهة امتحانات الثانوية العامة بثقة

اثنين بجسد واحد.. الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم رفقاء الدرب بين الأغاني والمعتقلات

كسر قيود الوحدة.. 10 نصائح لبدايات جديدة «حب وصداقة»

في ذكرى ميلاد "الساحر": تعرف على مسيرة محمود عبد العزيز صاحب الجوائز والألقاب

أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر يوضح لـ"الدستور" حكم ذبح الأضحية قبل طلوع فجر العيد

الخيانة وموت الغفلة| أسوأ محطتين في حياة الفنانة مديحة يسري

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة