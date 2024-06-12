الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطر تدعو لتحقيق التوازن فى صفقة التبادل والتهدئة مع إسرائيل وحماس

وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضرورة بذل تنازلات من جانب كل من إسرائيل وحركة حماس لتحقيق صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة. 

وأشار في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إلى أن قطر ملتزمة مع الشركاء بسد الفجوات وإيجاد حلول لإنهاء الصراع في القطاع.

وأكد عبدالرحمن آل ثاني أهمية الضغط على جميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن تأخير التوصل لاتفاق يؤدي إلى دفع المدنيين الأبرياء ثمنًا باهظًا.

اتهام الخارجية الاسرائيلية

وفي إشارة إلى السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، اتهم عبدالرحمن آل ثاني، الخارجية الإسرائيلية بمواصلة استخدام سياسة العقاب الجماعي والتجويع في المنطقة.

وختم الوزير الخارجية التصريحات بتأكيد التزام قطر مع الشركاء برأب الصدع بين الفرقاء المتصارعين والعمل على التوصل إلى اتفاق تهدئة يضع حدًا للتوتر في قطاع غزة.

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