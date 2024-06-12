مدير "بحوث الشرطة" يعلن توصيات مؤتمر مواجهة الأفكار الهدامة

قال اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة، في حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إن الندوة خرجت بتوصيات هامة لمواجهة تلك الأفكار الهدامة وكيفية حماية الشباب منها.

كما أكد على تفعيل دور الأسرة للحفاظ على أطفالهم من الأفكار الهدامة للحفاظ على القيم، والتشديد على المؤسسات التعليمية والثقافية لرفع الوعي لدى الشباب وغرس المبادئ والقيم للحفاظ على المجتمع من الأفكار الهدامة، التأكيد على الإعلام لممارسة دوره الخام في رفع الوعي، ودور رجال الدين لمواجهة الأفكار الهدامة.