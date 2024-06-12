الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "بحوث الشرطة" يعلن توصيات مؤتمر مواجهة الأفكار الهدامة

اللواء أشرف العناني
اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة

قال اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة، في حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إن الندوة خرجت بتوصيات هامة لمواجهة تلك الأفكار الهدامة وكيفية حماية الشباب منها.

كما أكد على تفعيل دور الأسرة للحفاظ على أطفالهم من الأفكار الهدامة للحفاظ على القيم، والتشديد على المؤسسات التعليمية والثقافية لرفع الوعي لدى الشباب وغرس المبادئ والقيم للحفاظ على المجتمع من الأفكار الهدامة، التأكيد على الإعلام لممارسة دوره الخام في رفع الوعي، ودور رجال الدين لمواجهة الأفكار الهدامة.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم اللواء أشرف العناني مؤتمر مواجهة الأفكار الهدامة

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