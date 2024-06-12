حزب الشعب الجمهورى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بذكرى التأسيس السادسة

تقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموقرة بمناسبة ذكرى التأسيس السادسة.

وقال الحزب فى بيان له، إنه خلال هذه السنوات كان لكيانكم الموقر بصمة جلية في الحياة السياسية كمنصة حوارية وتشاركية بين الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية مكنت من تبادلهم الرؤي والأفكار على أرضية صلبة، كما ساهمت بفاعلية في بناء القيادات السياسية الشابة وإتاحة الفرصة لهذه القيادات المؤهلة لتحمل المسئولية، سواء علي المستوي التنفيذي أو المستوي التشريعي.

تتسم بالتميز والثراء

وتابع الشعب الجمهورى: كما كانت المشاركات الفاعلة لعناصر التنسيقية من اعضاء حزب الشعب الجمهوري في كافة الفعاليات والمناسبات والاستحقاقات الوطنية تتسم بالتميز والثراء، وأننا إذ ننتهز هذه الفرصة لنؤكد استمرار التعاون المثمر والبناء بين الحزب وكيانكم الموقر، متطلعين الي المزيد من التقدم والتطور والبناء.

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وتؤكد التنسيقية أنها خلال السنوات الست عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وتؤكد التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدءوب.

وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.