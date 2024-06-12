الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامى "سفاح التجمع" يطالب بعرض موكله على الطب الشرعي

ارشيفيه
ارشيفيه

استمعت هيئة المحكمة بقضية سفاح التجمع، لطلبات الدفاع الحاضر مع المتهم  سفاح التجمع وطلب التصريح له بالإطلاع على أوراق الدعوى، كما طالب بمنع التصوير أثناء الجلسة حرصًا على أسرة الجاني.

وطالب المحامي  من المحكمة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي  والمعمل الجنائي لأخذ عينتي بول ودم لبيان هل يزال يتعاطي المواد المخدرة من عدمه، ثم عرض المتهم وما تنتهي إليه نتيجة التحليل على إستشاري طب الإدمان بمصلحة الطب الشرعي لبيان حالته عما إذا كان تعاطي المواد  المخدرة  بلغ درجة الإدمان من عدمه وآثار ذلك على المتهم وعما إذا كان غياب المادة المخدرة له أثر على الوعي والإدراك من عدمه.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم عقب التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة العامة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

لنيابة العامة سفاح التجمع الطب الشرعي المعمل الجنائي سفاح السيدات

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