الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيكو ويليامز يرفض باريس سان جيرمان وينتظر عرضًا من برشلونة

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

يواصل نادي برشلونة الإسباني، بقيادة المدرب الجديد هانز فليك، البحث عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

نيكو ويليامز يتمسك بموقفه بالانضمام إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، في الميركاتو الصيفي.

في المقابل، يرغب نيكو ويليامز أيضًا في تحقيق حلمه وارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد 2024-2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نيكو ويليامز تلقى العديد من العروض من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب بعض الأندية الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن نيكو ويليامز لم يحسم مستقبله حتى الآن، ولكنه لا يريد سوى الانضمام إلى صفوف برشلونة، رغم الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن سعر نيكو ويليامز قد يصل إلى 50 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة لنادي برشلونة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن نيكو ويليامز يُخطط لإيجاد حل يُرضي جميع الأطراف بشكل مؤقت، وهو الاستمرار مع أتلتيك بيلباو لمدة عام إضافي، ورفض جميع العروض المقدمة منه سواء من باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي.

من جانبها، لا تُمانع إدارة أتلتيك بيلباو رحيل نيكو ويليامز، ولكن بعد الحصول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الإسباني، صاحب الـ21 عامًا، رفقة أتلتيك بيلباو في 30 يونيو 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.

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