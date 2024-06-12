"وسم البوادي" و"انكسار النموذج في السرد".. جديد إصدارات قصور الثقافة بمطروح

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ثلاثة أعمال جديدة متنوعة بين الدراسة النقدية والشعر، ضمن إصدارات فرع ثقافة مطروح التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.





ومن الإصدارات دراسة نقدية بعنوان "انكسار النموذج في السرد" للناقد الدكتور محمود قنديل، تتناول بعض قراءات نقدية في الإبداع السردي لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بمحافظاته المختلفة، وما يتميز به من زخم إبداعي كبير، يتبدى من خلال كثرة كتابه ومبدعيه، وتنوع منجزهم الإبداعي على المستويات كافة، في مجال القصة القصيرة خاصة، يغلب عليها طابع القراءة التطبيقية التحليلية، وجاءت فصول هذه الدراسة لتتبلور حول ثلاثة محاور رئيسية جاء أولها حول "انكسار النموذج في السرد القصصي"، ليرصد ما حدث في سياق هذا الفن ومقوماته السردية من تطور كبير في المضمون والشكل، جامعا في ذلك بين تطور إيجابي وارتقاء، أو انكسار وتراجع في مقومات هذا الفن القصصي، وجاء الفصل الثاني حول "جدلية هذا السرد القصصي والتفاعل المجتمعي"، لينعكس ذلك التفاعل الجدلي بينهما على جانبي الموضوع وآليات السرد على السواء، في حين جاء الفصل الثالث حول "جماليات التوظيف الفني للمكان في السرد القصصي" وذلك من خلال قراءة تطبيقية في إنتاج بعض كتاب مطروح.

وصدر ديوان شعر بدوي بعنوان "وسم البوادي"، للشاعر فوزى أبو عويشة، ويضم 30 قصيدة، منها "بين الأطلال، دموع الفقد، أوصاف من الغزال، الصبر مفتاح الفرج، الإخلال بالوعد، رفقة اليأس، التوبة، الجوابة، غياب الأجاويد".

كما صدر ديوان شعر بدوي آخر بعنوان "حكاية نجع"، للشاعر عبدالعال فرج، ويأتي في 16 قصيدة، منها "نبأ صنديد، الأجواد والأنذال، رحلة القناصين، حال الديار، رقاق الغرض، حال الديار، وادي ماجد، الوصية".

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أصدرت مؤخرا عددا من الإصدارات المتنوعة بمحافظات إقليم غرب ووسط الدلتا، منها ستة أعمال إبداعية عن فرع ثقافة الإسكندرية، وهي "العشق على مرأى الموت" للروائي محمد محمود الفخراني، ديوان "ما زال وسط القلب متسع لسكين جديد"، للشاعر محمد مخيمر، ديوان "زوروني كل سنة مرة" للشاعر حامد السحرتي، ديوان "جواهرجية"، للشاعرة سهر الطيب، مسرحية "حديقة ابن عقيل" للكاتبة جهاد سالم، والمجموعة القصصية "سيد الأسرار" للكاتبة والقاصة صابرين الصباغ.

كما صدر ثلاثة دواوين شعرية جديدة عن فرع ثقافة البحيرة، وهي ديوان "بلاّح"، للشاعر جابر خليفة، وديوان "آنست نارا" للشاعرة ناهد مصطفى، وديوان "الصلوات المحمدية"، للشاعر بديع عليوة.



فيما صدرت أربعة أعمال إبداعية متنوعة بين الرواية والمجموعة القصصية وديوان شعر العامية والفصحى، عن فرع ثقافة المنوفية، وهم رواية "العائد" للكاتبة راندة مدين، المجموعة القصصية "الضوء الكابي" للكاتبة نبيلة غنيم، ديوان "تسرق من وجع الفؤاد أغنية" للشاعر ياسر ياسمين، وديوان"لبلابة عاشقة السور" للشاعر حمدى الشبراوي.