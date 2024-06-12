مادلين طبر تنتهى من تصوير مشاهدها الأولى فى "سيما ماجى"

انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها الجديد "سيما ماجي" التي تجمعها مع حورية فرغلي وكمال أبورية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي والعمل بطولة رانيا يوسف وتأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

وتجسد مادلين شخصية أم تقع في حب وغرام زوجها "كمال أبورية"، ما يجعلها مسلوبة الإرادة وتفقد شغفها بالأمومة واهتمامها بابنتها "ماجي".

وأكدت مادلين طبر أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، لم تكن جديدة عليها وقريبة من شخصيتها وقدمتها في أعمال من قبل، لكن هناك اختلافا قويا وجيدا في هذه الشخصية جعلها تحبها ووافقت على الدور بعد قراءته مباشرة، لأنه مكتوب بحرفية ودقة عالية، مشيدة بكل النجوم المشاركين في العمل والروح الطيبة بين الجميع.

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهى السادية والعنف باسم الحب وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

"سيما ماجي" بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبورية، مادلين طبر، محمد أبوداوود، وسحر رامي من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإخراج تامر السعدني.