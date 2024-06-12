إنزال 2.3 مليون زريعة أسماك بلطى ومبروك في بحر مويس بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنزال ٢ مليون و٣٠٠ ألف زريعة أسماك البلطي النيلى وأسماك المبروك تم استزراعها، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتى بحر مويس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة؛ لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة علي مهنة الصيد.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بالزقازيق والمفرخات ( مفرخ صان الحجر - مفرخ العباسة - مفرخ بركة أكياد) للاستزراع المستمر طوال العام للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة ( بحر مويس - بحر فاقوس - بحر ابو الاخضر) بأطوال تصل الي ٣٥٠ ألف كم.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالشرقية، إلى أنه قد تم استلام وإنزال دفعة جديدة من أسماك البلطي والمبروك (الفضى ) بعدد (٢ مليون و٣٠٠ ألف ) زريعة أسماك كالتالى: (٥٠٠ ألف ) زريعة بقرية ميت بشار ببحر أبو الأخضر، و(٥٠٠ ألف ) زريعة بتل حوين ببحر مويس، و(٥٠٠ ألف ) زريعة بقرية طاروط ببحر أبو الأخضر، و( ٣٠٠ألف) زريعة بقرية العلاقمة ببحر أبو الأخضر و(٥٠٠ ألف) زريعة عند كوبرى أبو طبل ببحر مويس بمركز ومدينة منيا القمح من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي - أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن الشرقية أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م،و أن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو الجارى.

ومن جانبها، أوضحت هبه عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية، استمرار المحافظة في تفعيل الخطة الموضوعه منها بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات لتنمية الثروة السمكية والارتقاء بالمصايد الطبيعية وزيادة المخزون السمكي وتوفير فرص عمل للصيادين، مشيرة إلى أن الإصبعيات من الأسماك التي تم إنزالها في بحريي فاقوس وابو الأخضر من أسماك المبروك والبلطي تتميز بالجودة والإنتاجية العالية فيما يتميز سمك مبروك الحشائش بقدرته على المعالجة البيولوجية للمياه لكونه يتغذي على الحشائش.

وحضر عملية الإنزال المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة وهبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة، وعدد من الصيادين.