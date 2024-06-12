نقابة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع بنك ناصر، اليوم الأربعاء.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن بروتوكول التعاون يشمل العديد من المناحي، ومنها المساعدة فيما يخص التدريب المشترك سواء للمكاتب الإعلامية أو المسئولين الإعلاميين في الوزارة في نقابة الصحفيين.

وأضاف "البلشي" على هامش توقيع البروتوكول، أن البنك يساهم في العمليات الجراحية وتكون بمبالغ كبيرة جدًا، خاصة أن النقابة لا يمكنها تغطيتها وتلجأ إلى الجهات المختلفة.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدخلت في أجزاء من العمليات الجراحية ووزارة الصحة لها بعض المساهمات.

وتابع: وبنك ناصر تدخل في بعض الحالات السابقة، وهذا جزء مهم من دور البنك الذي يلعبه ونفذه خلال الأعوام السابقة، والأجهزة التعويضية جزء آخر يتم التعامل فيه.

وتابع: والبنك يشارك ويرعي جوائز تحفيظ القرآن والتفوق الصحفي، وبعض الأنشطة.

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، إن وزيرة التضامن نيفين القباج تدعم الكثير من الجهود الخاصة بالبنك ما يجعلها سهلة التنفيذ.

وأضاف على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين وبنك ناصر: ٢٥٠ مليون جنيه قيمة المساعدات التي صرفت عن طريق البنك في مناح مختلفة وتتماشى مع توجه الدولة في دعم المنظومة الصحية والتعليمية.

نرعى كيانًا ضخمًا جدًا

وتابع: ونرعى كيانًا ضخمًا جدًا وهو لجان الزكاة ونقدم مساعدات في كل المناحي التي تحقق التنمية ويتعدى المليار و600 مليون جنيه تبرعات.

ونطرح فكرة تدشين لجنة زكاة داخل نقابة الصحفيين، ويمنحها صفة الشرعية من البنك وبحكم القانون تتبع بنك ناصر الاجتماعي، موضحًا أن المستشفيات الكبرى لديها لجنة زكاة وبعض البنوك تشترط وجود تلك اللجنة حتى يتبرع لها.

وأشار إلى أن بنك ناصر هو الراعي الرئيسي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة هذا العام، وله مشاركات مختلفة.