الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع بنك ناصر، اليوم الأربعاء.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن بروتوكول التعاون يشمل العديد من المناحي، ومنها المساعدة فيما يخص التدريب المشترك سواء للمكاتب الإعلامية أو المسئولين الإعلاميين في الوزارة في نقابة الصحفيين.

وأضاف "البلشي" على هامش توقيع البروتوكول، أن البنك يساهم في العمليات الجراحية وتكون بمبالغ كبيرة جدًا، خاصة أن النقابة لا يمكنها تغطيتها وتلجأ إلى الجهات المختلفة.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدخلت في أجزاء من العمليات الجراحية ووزارة الصحة لها بعض المساهمات.

وتابع: وبنك ناصر تدخل في بعض الحالات السابقة، وهذا جزء مهم من دور البنك الذي يلعبه ونفذه خلال الأعوام السابقة، والأجهزة التعويضية جزء آخر يتم التعامل فيه.

وتابع: والبنك يشارك ويرعي جوائز تحفيظ القرآن والتفوق الصحفي، وبعض الأنشطة.

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، إن وزيرة التضامن نيفين القباج تدعم الكثير من الجهود الخاصة بالبنك ما يجعلها سهلة التنفيذ.

وأضاف على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين وبنك ناصر: ٢٥٠ مليون جنيه قيمة المساعدات التي صرفت عن طريق البنك في مناح مختلفة وتتماشى مع توجه الدولة في دعم المنظومة الصحية والتعليمية.

نرعى كيانًا ضخمًا جدًا

وتابع: ونرعى كيانًا ضخمًا جدًا وهو لجان الزكاة ونقدم مساعدات في كل المناحي التي تحقق التنمية ويتعدى المليار و600 مليون جنيه تبرعات.

ونطرح فكرة تدشين لجنة زكاة داخل نقابة الصحفيين، ويمنحها صفة الشرعية من البنك وبحكم القانون تتبع بنك ناصر الاجتماعي، موضحًا أن المستشفيات الكبرى لديها لجنة زكاة وبعض البنوك تشترط وجود تلك اللجنة حتى يتبرع لها.

وأشار إلى أن بنك ناصر هو الراعي الرئيسي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة هذا العام، وله مشاركات مختلفة.

نقابة الصحفيين بنك ناصر المتحدة للخدمات الإعلامية وزارة الصحة العمليات الجراحية التفوق الصحفي

مواد متعلقة

غدًا.. بروتوكول تعاون بين نقابتي الصحفيين المصرية والفلسطينية

"الأعلى للإعلام" يخطر المنصات بالالتزام بمعايير المحتوى

نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

طارق النبراوي: نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودى فى «ولاد رزق 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة