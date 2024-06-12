الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير من مكتبة الإسكندرية: مصر بذلت جهودا كبيرة في ملف ذوي الهمم

لقاء الخبير العالمي
لقاء الخبير العالمي بمكتبة الإسكندرية

قال سكوت كوبفرمان، الخبير العالمي بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بملف ذوي الهمم، مشيرًا إلى هناك أساس جيد ومثمر للتطوير المستمر في ملف ذوي الإعاقة مستقبلًا.

وثمن الخبير العالمي جهود مصر في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة منذ توقيع ميثاق 2008 مع الأمم المتحدة، وصولًا لقانون 2018 الذي أقرته الدولة المصرية الذي يكفل حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في التعليم والعمل، والمهارات والخدمات وغيرها.

جاء ذلك خلال القاء الحواري الذي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات وبالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة قرية الأمل.

وأوضح  كوبفرمان، أنه يجب توفير للشخص من ذوي الإعاقة 3 عوامل أساسية وهي إتاحة فرصة للتعليم،   والعمل، والاستقلالية والتي تعني أن يستطيع الشخص من ذوي الهمم أن يتعامل باستقلالية دون أن تمنعه إعاقته عن ذلك على سبيل المثال أم يستطيع الشخص الكفيف التعامل في أي مكان دون الاستعانة بشخص آخر، كما أن التعليم ليس في  المناهج التعليمية فقط بل تعلم المهارات أيضًا لتأهيل الشخص من ذوى الهمم للحصول على وظائف جيدة بالمستقبل.

وتابع أن التكنولوجيا هي أحد وسائل المساعدة للمعاقين، ولكنها ليست العامل الأساسي، فهي جزء في حل مشكلات المعاقين ولكن هناك عوامل أخرى.

أكد أن ذوي الإعاقة لديهم القدرة أن يكونوا عناصر فعالة في المجتمع، عكس الاعتقاد السائد أن أصحاب الإعاقة ليس لديهم قدرة على الإنجاز، ويجب أن نعمل على تغيير تلك الصورة.

وضرب الخبير العالمي، مثال بإحدى المعاقين ويدعي "ويلسون" وهو يعمل مدرسًا بالجامعة في أمريكا وهو يعاني من خلل دماغي لا يستطيع التواصل إلا عن طريق العين، حيث يعبر فقط بنعم أو بلا.

واستعرض عدد الوسائل والتطبيقات التي قد تساعد أصحاب الإعاقة ومنها تطبيق لمساعدة المكفوفين على قراءة أي نص من خلال تحويلة لصوت مسموع وكذلك وصف الصور ألتقاط الصور ووصف ما بها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تتيح العديد من الخدمات للمعاقين، ولا يجب أن تكون هذه التكنولوجيا معقدة أو باهظة الثمن.

الخبير العالمي ذوى الاحتياجات الخاصة ملف ذوي الهمم جهود مصر مكتبة الاسكندرية

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