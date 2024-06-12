الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان المسرح المصري يُكرم سيدة المسرح سميحة أيوب

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

كشفت إدارة مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان الكبير محمد رياض، عن إقامة الدورة الـ 17 والتي تأتي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، في الفترة من يوم الإثنين 15 يوليو المقبل وحتى الثلاثاء 30 يوليو.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال هذا الحفل فيلما ينتجه المهرجان خصيصًا عن الفنانة سميحة أيوب يكتبه السيناريست نادر صلاح الدين، ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق.

تفاصيل تكريم سيدة المسرح سميحة أيوب بدار الأوبرا

بحضور نجوم الفن.. رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب تقديرا لمسيرتها الفنية (صور)

أشرف زكى: تعلمت من القديرة سميحة أيوب فن الإدارة والإخلاص فى العمل

 

الفنانة سميحة أيوب 

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام ثم فيلم حب في سنة 1948، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953، انضمت إلي المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلي جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون، كرمها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

أهدت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا، درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضئ الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين.

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