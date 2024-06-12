الإصلاح والنهضة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة شبابية وطنية نطالب بتعميمها

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه يتقدم بخالص الشكر الدولة المصرية التي اهتمت بالشباب وحرصت على مشاركة الشباب في العمل السياسي من خلال تنسيقية شباب الأحزاب.

تأهيل الشباب سياسيًا

وأكد هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنسيقية الشباب والأحزاب عملت على تأهيل الشباب للحياة السياسية قبل تمكينهم من هذا العمل.

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك تطوير مستمر للكوادر داخل التنسيقية، وبالتالي العمل السياسي الشبابي في مصر تطور بصورة كبيرة.

تعميم التجربة بالمحافظات

وأشار إلى، أن التنسيقية قابلة للتعميم، خاصة وأنها تجربة وطنية ليس لها أي أهداف شخصية تذكر، معبرًا:" نأمل أن يتم تعميم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية لتصل إلى القرى والمحافظات، خاصة وأنها تعمل على إعداد الكوادر الشبابية بصورة كبيرة".