الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العدوان على غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل وحزب الله يُمطر إسرائيل بالصواريخ

حزب الله يمطر إسرائيل
حزب الله يمطر إسرائيل بالصواريخ

يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في اليوم الـ250 من العدوان، فيما أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن 12 مواطنا استشهدوا برصاص إسرائيلي في مناطق متفرقة في أقل من 48 ساعة.

المقاومة تواصل المعارك

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاوميها يدكون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاوميها قصفوا بقذائف الهاون من "عيار 60" تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة غرب مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

انتهاكات الاحتلال تتواصل

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن أكثر من 800 فلسطيني قتلوا في قطاع غزة وأصيب نحو 2400 آخرين منذ مطلع يونيو الجاري؛ جراء القصف المكثف والهجمات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع.

وقالت المنظمة إنه لم يعد بإمكانها قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات لتجنب قتل المدنيين، لأن ذلك مجرد دعاية.

اشتعال جنوب لبنان

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قواته القائد في حزب الله اللبناني سامي طالب عبدالله أحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان: قضينا على سامي طالب عبدالله أحد كبار قادة حزب الله و3 آخرين في غارة جوية أمس جنوبي لبنان.

في المقابل، رد حزب الله بالقول: استهدفنا بالصواريخ مصنعا للصناعات العسكرية في سعسع ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويا. وقصفنا مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا ردا على عملية الاغتيال في جويا.

وأضاف حزب الله: قصفنا بالصواريخ المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي بقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عميعاد. وقصفنا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وتابع: قصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة. وقصفنا موقع راميا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وقصفنا موقع الراهب الإسرائيلي في الجليل الأعلى بالقذائف المدفعية.

غزة قطاع غزة وزارة الصحة الاحتلال جيش الاحتلال

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