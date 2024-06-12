الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة المنصورة الجديدة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

اختتمت جامعة المنصورة الجديدة، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، حيث أجرى الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لجميع اللجان بكل الكليات اليوم؛ لمتابعة سير الاختبارات في يومها الختامي. وقد رافقه في الجولة العمداء ومديري البرامج العلمية.

وأثنى الدكتور معوض الخولي، على التنظيم الجيد وسير الاختبارات بشكل سلس حتى نهايتها، مؤكدًا اتباع جميع الإجراءات داخل اللجان والحرم الجامعي بشكل عام. كما أجرى بعض الحوارات مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات وتنوعها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات وحرص الجامعة على تذليل أي عقبات خلال فترة انعقادها. كما أثنى على الجهود المبذولة في الالتزام بالخطة الموضوعة لأداء الامتحانات، وشكر أعضاء هيئة التدريس ومديري البرامج على إشرافهم المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور معوض الخولي، على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق حتى يتم إعلان النتائج النهائية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن النتائج ستُعلن خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

وقدم شكره للعمداء وكل القائمين على أعمال الاختبارات، بما في ذلك أعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني، وخص بالشكر الجهاز الإداري بجامعة المنصورة الجديدة على جهودهم الملموسة خلال فترة الاختبارات.

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جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة المنصورة اختبارات الفصل الدراسي الثاني معوض الخولي

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