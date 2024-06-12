حزب الله يتوعد بزيادة هجماته ضد إسرائيل بعد مقتل أحد قياداته

توعّد حزب الله اللبناني بزيادة هجماته ضد إسرائيل بعد مقتل أحد قياداته في الجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت"، إن هناك حالة من الاستنفار في قضاء صور جراء العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من مساء أمس والتي أدت إلى مقتل أربع مسئولين في حزب الله، وخصوصًا بعد ردود الفعل التي قام بها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال ساعتين فقط نفذ حزب الله تسع عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية أطلق خلالها أكثر من 150 صاروخًا من الجنوب اللبناني في رشقات هي الأكبر من الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في 8 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلدات اللبنانية.