الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من 11 مساء حتى 4 صباحا.. قطع المياه عن مدينة قويسنا بالمنوفية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه مياة الشرب والصرف الصحي بقويسنا، التابعة لمحافظة المنوفية، أنه سيتم انقطاع المياه عن عملية المحكمة بمدينة قويسنا من الساعه 11 مساء اليوم الأربعاء وحتى 4 صباحًا، وذلك لعمل صيانة في المحطة.

أوضحت شركة المياه، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي مدينة قويسنا ومساكن الأوقاف ومساكن هندسة الري وعند المقابر، وأهابت الشركه بالمواطنين باتخاذ الحيطه من انقطاع المياه في الوقت المحدد تخزين كميه كافية. 

وعليى صعيد آخر منفصل، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فريق إدارة التوعية لتنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة، حيث من المتوقع زيادة فى استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحى.

أضاف نجيب: “يقوم فريق التوعية بالمرور ميدانيًا على محلات الجزارة والمواطنين فى الأسواق بمراكز المحافظة، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحى بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك”.

أشار إلى أن حملات التوعية التى يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات حفاظًا على مشاريع الصرف الصحى التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات وكذلك توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحى، مما يعرض العديد من المناطق للطفح ويتسبب فى معاناة للمواطنين.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على كل نقطـة مياه، وعدم إلقاء المخلفات فى الصرف الصحى، واستخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية للحفاظ على شبكات الصرف الصحى من الانسداد، وتجنب قطع المياه لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور والتى يتم الإبلاغ عنها مجانًا من خلال الخط الساخن 125 أو الواتس آب على رقم 01220906668.

محافظة المنوفية مدينة قويسنا قطع المياه مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية قطع المياه خمس ساعات

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