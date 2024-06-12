محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 م برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات متابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية وإخطار المحافظة بأي أحداث طارئة.

كما تم وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد.

جرى التشديد على قيام مديرية الأوقاف بالشرقية بسرعة إعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك تنسيقًا مع كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية، وقيام مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية وكافة الجهات المعنية بتكثيف كافة الجهود لمراقبة كافة المجازر والتأكيد على ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع فتح جميع المجازر الكائنة بنطاق المحافظة أمام جموع المواطنين للذبح خلال أيام العيد ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم التنبيه على استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة من مثيلتها بالقطاع الخاص وحتى أجازة عيد الأضحى المبارك مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع، والتأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية مع الإشراف الكامل على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين والتأكيد على عمل المخابز خلال أيام العيد وقيام مديرية التموين بإعداد حملات تفتيش يومية للمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال أجازة عيد الأضحى المبارك واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى، ومتابعة مواقف السيارات "النقل العام - السرفيس - نقل الركاب" بالمحافظة لحركة المركبات وانتظامها وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم.

كما تم تشکيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء مع ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال العيد.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

كما تم متابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، وتعليق بانرات ولافتات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك بالشوارع وتقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح عيد الاضحى، والمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

كما تم قيام إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين خاصة مركبات التوك توك لمنع وقوع أي حوادث علي الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق السيولة المرورية لحركة السيارات، وتكثيف الجهود الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية الهامة لدولة وتحقيق انضباط الأمن العام للمواطنين خلال فترة العيد.