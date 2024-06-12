من التجمد للارتباك.. جولة جديدة من أزمات بايدن الصحية تظهر للعالم

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على عدد من المواقف المحرجة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تقدمه الكبير في العمر، والتي تجعله غير قادر على التصرف بشكل سليم أمام العالم، حيث تراوحت هذه المواقف بين التجمد لثواني والارتباك والأخطاء الكبرى في الخطابات، حتى أن نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه بأنه مصدر إحراج.

من الارتباك لتوقف الحركة.. بايدن يواصل أزماته أمام العالم بسبب صحته

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال إحدى المناسبات يوم الخميس الماضي ارتبك جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن حاول الجلوس في وقت غير مناسب ليتراجع في اللحظة الأخيرة، ووضعت زوجته جيل يدها أمام فمها لتهمس له بشئ عاجل، ولكن يبدو أن محاولات جيل بايدن زادت من الأزمة حيث وقف الرئيس الأمريكي بلا حراك وفي وضع أشبه بالقرفصاء لعدة ثواني.

وأضافت أن هذا الأمر كان مجرد حدث ضمن سلسلة طويلة من الأزمات، التي كان آخر ارتباكه خلال حفل تكريم المحاربين القدامى في باريس خلال لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت جيل زوجها خارج المسرح بيده وعندما أتيحت لجو فرصة الجلوس، بدا وكأنه يغفو.

لم يضيع نجل دونالد ترامب، دونالد جونيور، أي وقت في وصف بايدن بأنه "مصدر إحراج".

وأشارت إلى أنه في يوم الاثنين، أعقب بايدن نوبة خرف مؤلمة أخرى خلال احتفالات "Juneteenth"، وهى العطلة الفيدرالية للاحتفال بنهاية العبودية، حيث بدا وكأنه يتجمد مرة أخرى.

وأضافت أن ظهور بايدن للعلن في هذا الوضع الصحي محرج للغاية، حيث أمضى 3 سنوات وهو يواجه الإهانات على المسرح العالمي وبدأت حالته تزداد سوءًا، والأسوأ من ذلك أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر وتزايد صعوبة جدول أعماله حتمًا، يبدو أن تراجع الرئيس الصحي يتسارع في الوقت الخطأ.

وتابعت أنه نتيجة لهذا فإن حملة إعادة انتخابه أصبحت أكثر صعوبة على نحو متزايد، وهو الآن يعيش ما أسماه شكسبير "الطفولة الثانية ومجرد النسيان" الذي يصاحب سنوات الرجل الأخيرة.

وبحسب أطباء البيت الأبيض، يعاني بايدن من "التهاب فقرات في العمود الفقري"، ما يعيق حركته بشكل متزايد، ولهذا السبب يرتدي حذاءً رياضيًا أسود ذو نعل سميك لمساعدته على الحركة، وهذا أيضًا هو السبب وراء سعي القائمين على إدارة بايدن بشدة إلى تقليل مقدار الوقت الذي يرى فيه الرئيس يتحرك بمفرده.

وتتم إدارة مؤتمراته الصحفية بشكل محكم، ولدى البيت الأبيض الآن بروتوكول علاقات عامة حيث يسير العديد من حاشية الرئيس ببطء قدر الإمكان إلى جانبه بينما يتنقل ببطء عبر الحديقة بين البيت الأبيض ومروحية مارين وان الرئاسية والفكرة هي إيقاف المزيد من لقطات حماقته الصارخة.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن صراعات بايدن الصحية عقلية أيضًا، لأنه لا يمكنه الظهور أمام الجمهور دون أن يبدو ضائعًا، يبدو أنه كان يعاني من التلعثم في طفولته، قد عاد بقوة في سنوات عمره الأخيرة، ويبدو أن السيدة الأولى تعمل الآن بشكل فعال كمقدمة رعاية أولى، وكثيرًا ما ترعى زوجها المرتبك من خلال ظهوره العلني.