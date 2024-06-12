سر علاقة ليلى عبدالطيف بـ خطبة شيرين عبدالوهاب؟

حالة من الجدل تثيرها عالمة الفلك ليلى عبداللطيف دائمًا بسبب نبوءتها تجاه الحياة العاطفية للفنانين، والتي دائمًا ما تكون صحيحة كما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق أحمد العوضي.

وتحققت نبوءة عالمة الفلك للفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث خرجت منذ فترة قليلة تتحدث عن خطوبتها على أحد الأشخاص، بعيدًا عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدًة أن انفصال الثنائي سيكون نهائي بلا رجعة.

وقالت ليلي عبداللطيف: "شيرين حبيبة قلبي، وهتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين كما عرفناها من قبل، ومش هترجع لحسام، وما هتكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هدت".

خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال

وذكرت تقارير أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أكدت خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفنى، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عنه، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.