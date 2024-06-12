الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سر علاقة ليلى عبدالطيف بـ خطبة شيرين عبدالوهاب؟

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

حالة من الجدل تثيرها عالمة الفلك ليلى عبداللطيف دائمًا بسبب نبوءتها تجاه الحياة العاطفية للفنانين، والتي دائمًا ما تكون صحيحة كما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق أحمد العوضي.

 

وتحققت نبوءة عالمة الفلك للفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث خرجت منذ فترة قليلة تتحدث عن خطوبتها على أحد الأشخاص، بعيدًا عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدًة أن انفصال الثنائي سيكون نهائي بلا رجعة.

 

 

وقالت ليلي عبداللطيف: "شيرين حبيبة قلبي، وهتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين كما عرفناها من قبل، ومش هترجع لحسام، وما هتكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هدت".

حسام حبيب عن خطوبة شيرين عبدالوهاب: "تستاهل السعادة وأنا مبسوط عشانها"

"روتانا" تتقدم ببلاغ ضد شيرين عبدالوهاب

خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال

وذكرت تقارير أن  الفنانة شيرين عبدالوهاب أكدت خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفنى، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عنه، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.

خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خطوبة شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين عبدالوهاب عالمة الفلك ليلى عبداللطيف ليلى عبداللطيف

مواد متعلقة

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أظهرها مسلسل الحشاشين.. مرصد عمر الخيام وإسهاماته فى علم الفلك

ذُكر بأحداث الحلقة الرابعة فى مسلسل الحشاشين.. تقويم عمر الخيام

أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 15 متسابقا للموسم الثالث لمسابقة الصورالعلمية 2022

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

معهد الفلك يحتفل بـ"يوم المرأة العالمى".. وتوفير منح للماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودى فى «ولاد رزق 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة