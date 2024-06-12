البورصة تربح 7 مليارات جنيه بالختام.. ومؤشر الشريعة يصعد 54. 0%

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على صعود جماعي ولليوم الثالث على التوالي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد الأجانب والمصريين على أغلبية أسهم السوق.

صعود المؤشرات

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و770 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، في الوقت الذى زاد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.20%، ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.25%، ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 1.61%، ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية فى أول تعاملاته بنسبة بلغت 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 2 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 699.4 مليون روقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 70 ألف صفقة شراء وبيع.