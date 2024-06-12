هشام عناني: تنسيقية شباب الأحزاب تعمل وفق أطر علمية واضحة ومحددة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن هناك قاعدة أساسية في العمل السياسي وهي أن الشباب هم العمود الفقري للحياة السياسية.

الحياة السياسية المصرية

وأكد الدكتور هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بسبب إدراك الرئيس مدى أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حيث تعد فئة الشباب هم أجيال المستقبلين اللذين سوف يقدوا المجتمع، وبالتالي كان من الضروري أن يتم التفكير بجدية في تأهيل هذه الفئة.

عمل التنسيقية

وأضاف في حديثه، أن هذه التنسيقية تعمل وفق أطر علمية واضحة ومحددة، وبالتالي التنسيقية نجحت وبامتياز في العمل على المساحات المشتركة بين الأحزاب السياسية المختلفة، وذلك من أجل الوصول لأطر واضحة ومحددة يسير خلالها المجتمع.

وأشار إلى أن التنسيقية على مدار السنوات الماضية شاركت في الكثير من المؤتمرات السياسية والحزبية.