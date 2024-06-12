6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمصنع كيماويات بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده.

وورد بلاغ باندلاع حريق فى مصنع المصرية للكيماويات، والكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية ب6 سيارات إطفاء، وتبين إندلاع الحريق فى الطابق الأرضى للمصنع، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وجارى انتداب فريق من الأدلة الجنائية لبيان سبب وقوع الحريق.

وفى سياق آخر، أصيب 3 بصعق كهربائى و5 باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل بيع خضروات، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات، بطريق “أبو كبير - ههيا”، دائرة مركز أبو كبير.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من “محمد.ع.ع”30 سنة، و“ نادر.ا.ع”، 29 سنة، و“ محمد.ال.ع”، 30 سنة، بصعق كهربائى، فيما أصيب كل من “ صلاح.م.ع”، 44 سنة، و“ السيد.ص.ع” 40 سنة، “خلود.ال.س”، 19 سنة، و“سماح.م.خ”، 25 سنة، و“سارة.ص.م”، 17 سنة، بحالات إختناق، جميعهم مقيم قرية أبو ياسين، دائرة مركز أبو كبير.

وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى أبو كبير المركزى لتلقى العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على سبب الحريق.

كما شب حريق هائل بمصنع زجاج في العاشر من رمضان نتج عنه إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية بجروح وحروق متعددة، وجارٍ تقدير قيمة الخسائر.

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