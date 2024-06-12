الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"الزراعة": فحص أكثر من مليون طن بطاطس بمعامل "مكافحة العفن البني"

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

مليون طن بطاطس تم فحصها منذ بداية الموسم

وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، أن ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءته، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع، الأمر الذي ساهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.

أوضحت أن إجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها إلى الخارج، بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم حوالي مليون و٢٢ ألف و٩٤٢ طن، تمثل ٤١ ألف و١٦٠ عينة.

أكدت بلابل توفق الكميات التي تم فحصها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحوالي ٥٧٢ الف و١٦٩ طنا، تمثل ٢٤ ألف و٦٥٧ عينة، فضلا عن ١٢٢ ألف و٩٧٨ طن إلى دولة روسيا تمثل ٤٤٩٧ عينة.

أضافت مدير المشروع أن إجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير الى الدول العربية بلغت حوالي ٩٣١٧ عينة تمثل ٢٥٣ ألفا و٣٠٩ أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير إلى دول أجنبية أخرى بلغ حوالي ٧٤ ألفا و٤٨٦ طنا، تمثل ٢٦٨٩ عينة.

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