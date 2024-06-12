الحركة الوطنية تهنئ تنسيقية الشباب بـ6 أعوام على التأسيس: عملاق العمل السياسي

تقدم حزب الحركة الوطنية المصرية، بقيادة اللواء رؤوف السيد علي، بالتهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، وقال لقد أثبت هذا الكيان الشبابي منذ نشأته أنه عملاق في العمل السياسي، أوجد بصمة فارقة وحيوية نابضة في المشهد السياسي المصري.

نموذجًا مشرفًا للممارسة السياسية

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد نموذجًا مشرفًا للممارسة السياسية الراقية والمتوازنة، حيث تجمع تحت مظلتها كافة التيارات والأفكار والأيديولوجيات، وقد ساهمت التنسيقية بشكل كبير في إثراء الحياة الحزبية والديمقراطية في مصر، من خلال تقديم قيادات شابة وكوادر متميزة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك في السلطة التنفيذية، هؤلاء الشباب استطاعوا بجدارة أن يثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على أن يكونوا قادة المستقبل لمصر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وثمن حزب الحركة الوطنية المصرية، الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، وتقديم الحلول والمقترحات البناءة، وتابع لقد أصبحت التنسيقية كيان رائد يتسم بالشفافية والحرية في طرح ومناقشة الأفكار، مما يعزز التناغم والتكاتف بين أعضائها، ويؤكد أن مصلحة الوطن هي المعيار الأسمى الذي يحكم جميع أنشطتهم وتحركاتهم.

التطور الملحوظ

وأضاف حزب الحركة الوطنية في بيانه، نتابع بفخر واعتزاز التطور الملحوظ الذي حققته التنسيقية على مدى السنوات الست الماضية، ولقد نجحت في صناعة وتقديم كوادر شبابية طامحة ومتفانية في خدمة الوطن، وأصبحت محركًا أساسيًا وهامًا في المشهد السياسي والحزبي والنيابي والتنفيذي.

شباب التنسيقية

وفي هذه المناسبة العظيمة، نتوجه بأسمى آيات التقدير والإعجاب لكل شباب التنسيقية، مع تمنياتنا لهم بمزيد من النجاح والعطاء المستمر للوطن. كل عام وأنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وازدهار.