الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير إدارة جرائم تقنية المعلومات: الشرطة تتعامل مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة

اكايمية الشرطة
اكايمية الشرطة

قال اللواء محمد البرنس، مدير إدارة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إنه يجب مكافحة الجرائم الإلكترونية بشتى الطرق للحفاظ على المواطنين. 

 وأضاف “البرنس” في كلمة له بندوة عن مواجهة الأفكار الهدامة بمركز بحوث الشرطة برئاسة اللواء أشرف العناني، أن الأجهزة الأمنية تواجه الابتزاز من خلال الألعاب الإلكترونية أو انتحال شخصية فتاة، مشددا على أن معظم الابتزاز يكون من الداخل. 

وشدد على أنه لابد من الإبلاغ وعدم الإحراج، مؤكدا أن الشرطة تتعامل مع البلاغات في سرية تامة وهناك ضباط على أعلى مستوى لتتبع البلاغات وضبط المتهمين والعقوبات قد تصل للسجن 15 سنة سجن. 

وتابع: توجد صفحات نصب تروج لرحلات وسلع بأسعار مخفضة ويكتشف المواطن انها وسيلة للنصب ويجب عدم الانسياق وراء الأرباح الوهمية، مؤكدا أن الإنترنت بيئة خصبة لتجنيد الشباب، مشددا على أنه تم ملاحقة المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة.

مدير ادارة مكافحة جرائم تقنيات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الجرائم الالكترونية الأجهزة الأمنية الألعاب الإلكترونية

مواد متعلقة

أشرف العناني: نظمنا 36 ورشة تدريبية في أكاديمية الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مفاجأة بشأن وفاة أصغر حاج أثناء أداء المناسك هذا العام.. "الداخلية" تكشفها

"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

مصدر بالجبلاية لـ"الدستور": تجميد عقوبة الشيبى لحين البت فى تظلمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة