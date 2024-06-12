مدير إدارة جرائم تقنية المعلومات: الشرطة تتعامل مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة

قال اللواء محمد البرنس، مدير إدارة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إنه يجب مكافحة الجرائم الإلكترونية بشتى الطرق للحفاظ على المواطنين.

وأضاف “البرنس” في كلمة له بندوة عن مواجهة الأفكار الهدامة بمركز بحوث الشرطة برئاسة اللواء أشرف العناني، أن الأجهزة الأمنية تواجه الابتزاز من خلال الألعاب الإلكترونية أو انتحال شخصية فتاة، مشددا على أن معظم الابتزاز يكون من الداخل.

وشدد على أنه لابد من الإبلاغ وعدم الإحراج، مؤكدا أن الشرطة تتعامل مع البلاغات في سرية تامة وهناك ضباط على أعلى مستوى لتتبع البلاغات وضبط المتهمين والعقوبات قد تصل للسجن 15 سنة سجن.

وتابع: توجد صفحات نصب تروج لرحلات وسلع بأسعار مخفضة ويكتشف المواطن انها وسيلة للنصب ويجب عدم الانسياق وراء الأرباح الوهمية، مؤكدا أن الإنترنت بيئة خصبة لتجنيد الشباب، مشددا على أنه تم ملاحقة المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة.