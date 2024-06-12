الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 495 ألف طن من محصول القمح لصوامع الوادي الجديد

توريد القمح بصوامع
توريد القمح بصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، توريد 495 ألف طن من محصول القمح بجميع مراكز المحافظة حتى الآن، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشؤون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية.

وقال المرسي، إنه يجري استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبًا للفدان.

أكد وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح حتي نهاية الموسم، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 17 إردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

أضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

أكد المرسي أنه يجري إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة، وتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول اساسي واستراتيجي مهم، حيث تم إعفاء مزارعي محصول القمح من الإيجار السنوي لهذا العام بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة، وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية.

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد توريد 495 ألف طن محصول القمح الجمعيات الزراعية والشؤون حصاد وتوريد المحصول الإستراتيجي

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