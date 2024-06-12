الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حبيب عن خطوبة شيرين عبدالوهاب: "تستاهل السعادة وأنا مبسوط عشانها"

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بإعلانها خطبتها قريبًا بعد انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، على أحد رجال الأعمال، دون الإفصاح عن أي معلومات عنه.

 

وقرر الفنان حسام حبيب تهنئتها بعد الإعلان المفاجئ لخطبتها، والذي أثار الجدل بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا: "هكون مبسوط لشيرين طبعًا وهي تستاهل السعادة والخير واللي بيني وبينها كل الاحترام والود والتقدير، وإحنا أصدقاء قبل أي حاجة، ودائمًا تكون سعيدة وناجحة".

 

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وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد انفصلت عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعد عودتها من سلسلة حفلات أحيتها في السعودية، انتهت بخلاف حاد بين الطرفين انتهى بالانفصال النهائي.

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