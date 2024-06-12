احتفالًا بالعيد القومي.. افتتاح 3 شوارع في كفر البطيخ بدمياط (صور)

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى مستهل الجولة التى أجرتها اليوم لافتتاح عدد آخر من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، مشروع تطوير ورفع كفاءة ثلاث شوارع بمدينة كفر البطيخ وذلك بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بطول ١٠٥٠ متر طولى وشارع المحجوب بطول ٩٥٠ متر طولى وأيضًا شارع القدس بطول ٢٥٠ متر طولى.

وفى هذا السياق اطلعت المحافظ، على مراحل المشروع لتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع وتخطيطها وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بعدد ١٦٥ بالوعة، وأرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك.



وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على إطلاق مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بجميع المدن على مستوى المحافظة، لافتة إلى أن هذا القطاع شهد عددا كبيرا من المشروعات خلال السنوات الاخيرة وذلك لرفع كفاءة شبكات الطرق بكافة المناطق خاصة بعد إتمام كافة أعمال المرافق، كما أكدت أن المحافظة حرصت على إطلاق هذا المشروع بمدينة كفر البطيخ للارتقاء بشبكة الطرق الرئيسية بها.



وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مركز شباب شرباص بمركز فارسكور، بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.



كما تفقدت المحافظ، المركز الذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وتابعت خطة الأنشطة الرياضية بالملعب.





كما قدمت الدكتورة منال عوض، التهنئة إلى أبناء قرية شرباص على هذا المشروع، وذكرت أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الافتتاحات.