الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتنظيم الوقت بين المذاكرة والتسلية خلال أيام العيد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك، يجد طلاب الثانوية العامة أنفسهم في تحدٍ بين الاستمتاع بأجواء العيد وبين الاستمرار في التحصيل الدراسي لتحقيق النجاح، ويعتبر عيد الأضحى مناسبة تحمل معها فرحة العيد والاجتماع مع الأهل والأصدقاء، إلا أن هذه الفرحة قد تكون مصحوبة بقلق الامتحانات والمسؤوليات الدراسية.

نتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع "الدستور" مجموعة من النصائح العملية لطلاب الثانوية العامة تساعدهم على إدارة الوقت خلال أيام العيد، لضمان الاستفادة والاستمتاع بمتعة الاحتفال وروحانية العيد. 

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نصائح لتحقيق التوازن بين الدراسة والاستمتاع بالإجازة

1.وضع جدول زمني: قسّم اليوم إلى فترات مذاكرة وفترات ترفيه، على سبيل المثال، يمكن تخصيص الصباح للمذاكرة، وبعد الظهر والمساء للتسلية والأنشطة العائلية.

2.تحديد أولويات الدراسة: ركز على المواد الأكثر أهمية أو التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهمها، استخدم قائمة مهام يومية لتحديد ما يجب دراسته في كل جلسة.

3.استخدام فترات قصيرة للمذاكرة: اي (25 دقيقة دراسة تليها 5 دقائق راحة)، هذا يساعد على زيادة التركيز وتقليل الإرهاق.

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4. تخصيص وقت للراحة والترفيه: بعد كل جلسة مذاكرة، خصص وقتًا للقيام بنشاط ترفيهي مثل مشاهدة فيلم، أو ممارسة رياضة، أو قضاء وقت مع العائلة.

5. تجنب التسويف: حاول الالتزام بالجدول الزمني الموضوع وتجنب تأجيل المهام الدراسية، والقيام بإنجاز الأمور الصعبة في البداية عندما تكون طاقتك أعلى.

6. الدمج بين الأنشطة: إذا كان لديك أنشطة عائلية، مثل زيارة الأقارب أو تناول وجبات العيد، حاول الدمج بينها وبين فترات الدراسة. على سبيل المثال، يمكنك مراجعة بعض الملاحظات أثناء التنقل أو استغلال فترة ما بعد الزيارة للدراسة.

7.الحفاظ على التوازن: تذكر أن من المهم الاستمتاع بوقت العيد والراحة. لا تضغط على نفسك كثيرًا، فالتوازن بين العمل والراحة يعزز الإنتاجية على المدى الطويل.

8.تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة: اختر مكانًا هادئًا ومريحًا للدراسة، بعيدًا عن المشتتات، والتأكيد على توفر جميع الأدوات التي تحتاجها للدراسة في متناول اليد.

9.الحصول على دعم الأسرة: ناقش جدولك مع أفراد العائلة حتى يتمكنوا من تقديم الدعم وفهم أهمية تخصيص وقت للمذاكرة.

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