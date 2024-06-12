الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: العملية الإسرائيلية المزمعة مساء اليوم تجبر الفلسطينيين على النزوح تجاه خان يونس

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين

أكد يوسف أبو كويك مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، أن عشرات النازحين أو المئات بدأوا يتحركون باتجاه المناطق الشمالية من رفح وتحديدًا على مقربة أكثر من المناطق الغربية من مدينة خان يونس خشية من اتساع نطاق العملية البرية المزمع إجراؤها مساء اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف أبو كويك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن منطقة دوار العلم المكتظة بالسكان وبالنازحين هي أقصى منطقة في مدينة رفح وهي تحديدًا على شارع الرشيد المطل على بحر مدينة رفح، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة في هذا التوقيت لم يعد فيها خيام بعدما وصلت آليات الاحتلال عند شارع الرشيد في أقصى الجنوب الغربي وقيامها بتدمير منطقة القرية السويدية بشكل كامل وتقدم الآليات قبل فترة نحو هذه المنطقة ومن ثم تراجعت إلى المنطقة الجنوبية الغربية.

 

وأوضح، أن المعلومات الآن تشير إلى أن هذه الآليات ستصل مرة أخرى لدوار العالم قد تتمركز هناك وتقوم بعملية عسكرية قيل إنها قد تبدأ في السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا وهي سابقة أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ منظمة الصليب الأحمر بقيامه بهذا النشاط العسكري في هذا المكان.

 

وأكد أن التدعيات خطيرة لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم على الإطلاق بنطاق جغرافي معين لهذه العملية بدلالة أن كل العملية التي يقوم بها اليوم في مدينة رفح هو فقط طلب من المناطق الشرقية وأيضًا من وسط المدينة الإخلاء حتى منطقة كير لكن الآليات الإسرائيلية وصلت إلى أقصى الغرب في المدينة وأقصى الجنوب الغربي وتتسع اليوم نطاق العملية باتجاه المناطق الشمالية.

 

وأشار، إلى أن التقدم نحو منطقة العلم من ضمن تداعياته الخطيرة أن إطلاق النار قد يطال الفلسطينيين في منطقة الشاكوش في منطقة فشفرش هذه المناطق التي قال الاحتلال الإسرائيلي إنها مناطق آمنة، وهنا لا بد من التذكير أن النازحين يقبعون في خيام لا تقي من حرارة الشمس كي تحميهم من الرصاص أو القذائف المدفعية وهو أمر لا يتمناه أحد بدورنا نحن نتمنى السلامة لأبناء شعبنا في هذه المناطق وألا تصل إطلاقات النار إلى هناك.

القاهرة الإخبارية خان يونس النازحين العملية البرية جولة المراسلين

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