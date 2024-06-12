الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة

حماس
حماس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصادر لرويترز، أن حركة حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الإسرائيلي.

 

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، عن تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين لكل من مصر وقطر.

 

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.

حماس الولايات المتحدة وقف إطلاق النار غزة الانسحاب الإسرائيلي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال سينفذ عملية بدوار العلم أقصى غرب مدينة رفح مساء اليوم

القاهرة الإخبارية: المنظومة الصحية فى قطاع غزة منهارة جراء استمرار العدوان

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا بالقنابل الفوسفورية على أطراف بلدة حلتا

إعلام إسرائيلى: إصابة 29 جنديًا فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة

إعلام إسرائيلي: 25 فرقة إطفاء مدعومة بالطائرات تحاول إخماد الحرائق

الفصائل الفلسطينية: فجرنا ناقلة جند إسرائيلية في مخيم الشابورة

أيمن عبد الموجود: جميع البعثات تعمل من أجل توفير الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودى فى «ولاد رزق 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة