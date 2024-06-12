أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصادر لرويترز، أن حركة حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الإسرائيلي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، عن تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين لكل من مصر وقطر.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.